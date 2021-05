Playoffs : Basket Landes et Lattes-Montpellier voudront prendre une option à l'extérieur

LFB

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Après une saison régulière qui s'est en grande partie déroulée sur le début d'année 2021, les huit meilleures équipes de la saison 2020-2021 se retrouvent lors de playoffs raccourcis. Pas tout à fait les huit puisque, fait rare, Tarbes (8e de la saison régulière) n'est pas en mesure de jouer son match aller contre Bourges (1er) et a donc du déclarer forfait, perdant la rencontre 20 à 0. De leurs côtés, les Flammes Carolo (7e) accueillent l'ASVEL Féminin (2e) avec seulement cinq joueuses professionnelles et pas d'intérieures. Il n'y aura ainsi que deux matches à suspense, celui entre La Roche Vendée (6e) et Basket Landes (3e) et celui entre Villeneuve d'Ascq (5e) et Lattes-Montpellier (4e).

Basket Landes veut bien entrer dans ses playoffs

Après un mois sans compétition, Basket Landes va tenter de faire un bon résultat en Vendée (entre-deux à 20h) pour arriver dans les meilleures conditions samedi à domicile. "Cette année, on a fait le boulot, on termine troisièmes, on a montré qu'on pouvait battre tout le monde, et on espère vraiment aller loin dans la compétition, mais il faudra être présente le jour J", rappelle la coach Julie Barennes dans Sud-Ouest. Après avoir joué les premiers rôles en LFB cette saison, avec notamment un début de saison remarqué, Basket Landes est attendu. "Mais en playoffs, on sait qu'il peut y avoir des surprises, continue Julie Barennes. Et puis généralement, les phases finales démarrent dès la fin de la phase régulière, il y a un fil. Là, il n'y a pas cette dynamique. On n'a peu de repères. On est privée de compétition depuis un mois, et c'est très compliqué de savoir comment on va se comporter." Avec le retour de Valériane Vukosavljevic dans le groupe, Basket Landes est censé être au complet et avoir les armes pour dominer La Roche Vendée qui a connu une saison en dents de scie.

Le BLMA lancé après sa victoire en Coupe de France

Au complet, Lattes-Montpellier (BLMA) l'est aussi après une saison où l'effectif a du être constamment remodelé. Depuis le retour de Diandra Tchatchouang de sa blessure au genou, l'entraîneur Thibaut Petit peut compter sur 10 joueuses de talent et d'expérience. Et si le BLMA n'a pas joué son meilleur basket en finale de la Coupe de France, les Gazelles ont su l'emporter (75-74). Dans une bonne dynamique, elles retrouvent Villeneuve d'Ascq qu'elles ont battu le mois dernier en championnat sans frayeur. Si l'ambiance au sein du club n'est pas au beau fixe, l'équipe et le staff ne sont pas impactés car enfermés dans une bulle et surtout loin de tout ça car en déplacement dans le Nord. Bref, tous les ingrédients sont bons pour faire un coup à l'extérieur dans un duel attendu, surtout lorsqu'on se remémore le match au Palacium de la saison régulière (victoire de l'ESBVA-LM sur le buzzer après un panier de Sandra Ygueravide). Entre-deux à 19h.