Positive au COVID-19, Ana Tadic va manquer trois matches de Tarbes

LFB

Crédit photo : FIBA

Afin de se déplacer en Islande pour affronter l'équipe d'Haukar en EuroCup, Ana Tadic (1,98 m, 23 ans) s'est faite tester au COVID-19. Positive, l'intérieure de Tarbes doit rester à l'isolement pour 10 jours annonce son club. C'est un coup dur puisque le TGB évolue avec un effectif limité en nombre et elle fait partie des joueuses essentielles. Toutefois, Tarbes est déjà qualifié pour les playoffs de l'EuroCup et l'équipe d'Haukar reste accessible pour la formation de Francisco Pinto. Dans la foulée, elle manquera aussi le match de Bourges (en LFB) et de Villeneuve d'Ascq (en EuroCup).