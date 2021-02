Pour la première de Napheesa Collier, le BLMA déroule contre les Flammes Carolo

LFB

Après trois victoires de suite, Lattes-Montpellier avait vu sa série être coupée à Villeneuve d'Ascq peu avant la trêve internationale. Mais elles l'ont repris de plus belle avec une large victoire contre les Flammes Carolo en match en retard de la 2e journée du championnat (96-58).

Dominantes du début à la fin malgré le forfait de Julie Allemand et l'absence d'Ana Maria Filip, pas encore prête physiquement, elles menaient 50 à 27 à la mi-temps grâce à un collectif en place (30 passes décisives !). Miysha Hines-Allen a encore dominé (16 points à 7/13 aux tirs, 11 rebonds et 5 passes décisives pour 23 d'évaluation), Ana Dabovic (10 points à 3/4, 4 rebonds et 7 passes décisives pour 20 d'évaluation en 23 minutes) a régalé et Migna Touré (14 points à 6/11, 4 rebonds, 4 passes décisives et 3 balles perdues pour 15 d'évaluation en 24 minutes) artillé. De plus, la nouvelle arrivée, Napheesa Collier a montré une excellente envie de bien faire, sans égoïsme et un vrai apport sur tous les tableaux (14 points à 4/11, 6 rebonds et 3 passes décisives pour 17 d'évaluation en 25 minutes).

Grâce à ce succès, le BLMA bascule en positif (6 victoires, 5 défaites) pour la première fois de la saison et espère encore améliorer son bilan dimanche contre Charnay puis (peut-être) dimanche prochain face à Bourges. En revanche, Charleville-Mézières aura besoin de réagir après cette déconvenue.