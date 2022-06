Pour remplacer Rupert, Bourges compte faire revenir Kayla Alexander

LFB

Crédit photo : Olivier Martin

Iliana Rupert ayant fait le choix d'activer sa clause de sortie afin d'aller jouer à l'étranger, optant pour le fait de rejoindre la Virtus Bologne, Bourges a du lui trouver une remplaçante. Et cette remplaçante, elle a déjà évolué chez les Tango - en 2016-2017 - et elle a fait son retour récemment dans le championnat de France. Selon nos informations, il s'agit de Kayla Alexander (1,93 m, 31 ans), l'intérieure canadienne de l'ASVEL Féminin qui dispute actuellement les finales des Ligue Féminine de Basket contre... Bourges. Cela ne lui empêche pas de faire des misères à son futur club puisqu'elle était intenable en première mi-temps, mardi lors du match 2 (17 points). Surtout, son arrivée coïncide avec le retour de l'ASVEL au premier plan, après une saison 2021-2022 difficile. Sur les sept derniers matches de la saison régulière, la native de Milton (Ontario) a tourné à 16,7 points à 68% de réussite aux tirs, 9,1 rebonds et 1 contre pour 22,6 d'évaluation en 26 minutes. Sur les playoffs, elle confirme (20,2 d'évaluation en 26 minutes après 6 matches).

En 2022-2023, elle devrait donc partager la raquette berruyère avec les anciennes Elodie Godin et Endy Miyem ainsi que la recrue Anete Steinberga. Mais avant cela, elle a une finale à finir.

L'effectif potentiel de Bourges en 2022-2023 :