Pour sa dernière danse, Céline Dumerc est on ne peut plus sceptique

Dans une interview accordée à Sud Ouest, Céline Dumerc (1,69m, 38 ans) a exprimé ses doutes concernant la saison prochaine, alors que la reprise de l'entraînement a eu lieu récemment. Autant dire que l'ancienne meneuse de l'équipe de France n'est pas vraiment sereine, tant l'incertitude règne sur le bon déroulement d'une saison complète.

La dernière danse de Caps' est menacée. Menacée par une situation sanitaire instable qui ne cesse d'évoluer, en bien ou en mal, et qui fait peser sur le monde du sport une incertitude déroutante. Alors que tout semble revenir à la normale, que les calendriers ont été dévoilés et que les entraînements reprennent au compte-goutte, Céline Dumerc se méfie mais reste fixée sur son objectif d'achever une 21ème saison professionnelle :

"C'est la vraie rentrée. C'est un peu particulier car on ne sait pas où on va en fait. Le calendrier est sorti, le planning de préparation aussi, tout semble normal, mais rien ne dit que dans une semaine, on ne sera pas à nouveau obligé de rester chez nous ou je ne sais quoi d'autre. Mais bon, on est là pour rejouer au basket, retrouver la forme et on verra bien si la saison reprend et comment."