Pourquoi le tir, chez les filles, possède plus de potentiel que chez les garçons

LFB

Crédit photo : The Agency Jennifer Lindini

Ne nous arrêtons pas aux croyances limitantes qui circulent dans notre sport et qui laissent à penser que l’action du tir est avant tout un problème de force. Si vous en doutez, allez regarder les enfants d’une dizaine d’années qui jouent le week-end. Vous en verrez certains, capable d’expédier le ballon depuis la ligne à 3-points pour ne toucher que la planche tellement le lancer est puissant. A l’évidence, on ne peut pas parler de force physique concernant ces enfants mais plutôt qu’ils ont trouvé du rythme dans leur vitesse de gestuelle. Donc, si la force physique n’est pas un élément moteur de la différence hommes femmes pour le tir au basket, il est tout à fait possible de comparer les tirs féminins et masculins. La différence majeure sera peut-être un armé plus bas pour certaines joueuses par rapport aux garçons.

Pour ce faire une idée plus précise, prenons les statistiques de la Ligue Féminine de Basket et de la Betclic Élite pour cette saison régulière 2021-2022. Si les stats ne sont pas la vérité au basket, elles apportent néanmoins une photographie de la situation à l’instant T et quelques éléments. En prenant l’ensemble des équipes du haut niveau féminin et masculin français, on remarque :

Que les filles comme les garçons marquent 75% de leurs lancer-francs.

Que les filles comme les garçons ont un pourcentage de réussite à 2-points une fois et demi plus important qu’à 3-points (48% à 2-points et 32% à 3-points pour les filles).

Que les filles jouent autant de possessions se terminant par un tir que les garçons, 60 contre 61. On peut se poser alors la question des différences réelles entre le basket féminin et masculin, hormis la donnée physique.

Là où cela devient intéressant, c’est lorsque l’on compare le nombre de tirs pris à 3-points par rapport aux tentatives à 2-points. Chez les filles, on constate qu’elles prennent 20 tirs à 3-points pour 40 à 2-points quand les garçons sont à 24 à 3-points et 38 à 2-points. Précision importante, on ne parle là que des possessions se terminant par un tir. Alors en quoi ces chiffres peuvent avoir un quelconque intérêt pour le basket féminin ?

C’est simple en fait, pour qu’une équipe score plus que la concurrence, soit elle augmente son adresse générale au tir, soit elle prend plus de tirs à 3 points sur les 60 possessions à sa disposition. Mieux encore, elle fait les deux ! Plus facile à dire qu’à faire me direz-vous, et ce n’est pas faux si l’on écoute les croyances qui circulent dans le monde de la balle orange. La réalité, c’est qu’il existe d’autres méthodes d’enseignement du shoot qui permettent à une joueuse motivée de modifier et de rendre performante sa gestuelle de tir, et ce, rapidement, même en pleine saison.

Nous avons demandé à Migna Touré, qui utilise la Méthode Swish Basket, joueuse de l’équipe de France et de Lattes-Montpellier ce qu’elle en pensait :

« Je travaillais déjà sur l’approche des tirs avec mon coach personnel TRD mais je voulais vraiment passer un cap, notamment sur les tirs ouverts. Je n’étais pas satisfaite alors que sur un gros step back à 7 mètres j’étais à l’aise et plus en réussite ! Donc, je me suis fait violence pour progresser sur des choses simples et améliorer mon bagage offensif. »

C’est ce que nous faisons chez Swish Basket, avec un premier stage où nous rééquilibrons la gestuelle de tir pour la rendre plus efficace, puis, avec l’accompagnement sur l’année qui suit, du travail personnel que la joueuse va effectuer pour s’approprier ce qui est le nerf de la guerre au basket, la régularité.

Voici ce qu’en pense Migna :

« J’ai donc fait une démarche personnelle avec Swish Basket et cela m’a permis d’être beaucoup plus efficace dans mon tir. Ce gain d’efficacité s’explique par un meilleur alignement de mes appuis, de ma prise de balle, un meilleur équilibre et transfert vers le haut et non vers l’avant. J’ai travaillé des situations réelles que je rencontre tous les jours. C’est vraiment très important de travailler ces situations où nous sommes confrontés à l’intensité. Répéter pour automatiser, c’est aussi la base. La finalité c’est de gagner en régularité sur le shoot. »

Nous avons également demandé à une joueuse intérieure de nous partager son expérience en sollicitant Emily Prugnières, joueuse du Feytiat Basket 87, championne de France de NF1 2022 pour lui demander comment elle expliquait sa progression statistique significative cette saison :

« Je travaille depuis cette année avec Swish Basket et cela m’apporte beaucoup de confiance. Ça m’a fait grandir en comprenant comment fonctionne mon cerveau et comment je peux l’utiliser. J’ai compris que l’on peut progresser à tout âge et l’importance du travail au niveau mental. »

L’apport des neurosciences dans la compréhension de nos comportements est un plus non négligeable pour avancer plus vite dans les apprentissages et en assurer un ancrage plus puissant. C’est un des éléments fondateurs de la Méthode Swish Basket.

Nous avons également demandé à Émily les facteurs de réussite indispensables à la suite d’un stage Swish Basket :

« Le suivi après le stage est top, les coachs sont toujours disponibles. Néanmoins, la réussite ne se fait pas en un claquement de doigt, il faut un travail personnel régulier. »

Maintenant, imaginez-vous sur le terrain, avec toutes vos qualités, celles qui vous permettent de jouer actuellement au niveau où vous êtes et ajoutez-y quelques pourcentages supplémentaires dans la case adresse des feuilles statistiques...jusqu’où pourriez-vous aller ?

