Première défaite pour Bourges, le BLMA assure, maintien assuré pour Charnay

Crédit photo : Olivier Martin

Ce samedi, six rencontres se jouaient en LFB. Une soirée marquée par quelques surprises et des confirmations.

Première défaite de la saison pour Bourges

Dans le choc de la soirée, Basket Landes, pourtant en difficulté ces dernières semaines, a infligé à Bourges sa première défaite de la saison régulière. Les joueuses de Julie Barennes ont énormément de problèmes aux Berruyères dès le premier acte. A la pause, le Tango Bourges Basket se retrouvait mené d'un petit point (28-29, 20e). Dominées dans tous les secteurs du jeu, les joueuses d'Olivier Lafargue ne parvenaient pas à combler le retard dans ce match. Grâce au trio Lidija Turcinovic (13 points, 5 rebonds, 8 d'évaluation) - Aby Gaye (9 points, 5 rebonds, 15 d'évaluation) - Miranda Ayim (12 points, 11 rebonds, 22 d'évaluation), les joueuses de Julie Barennes finissaient par l'emporter (62-69), espérant ainsi encore terminer à la deuxième place.

Charnay assure son maintien en LFB en gagnant face à Saint-Amand

Après une entame de match accrochée, les joueuses de Charnay creusaient l'écart dans le sillage de son axe 1-5 Olivia Epoupa (16 points, 4 rebonds, 1 passe décisive, 16 d'évaluation) - Vionise Pierre-Louis (18 points, 11 rebonds, 23 d'évaluation) pour prendre la mesure de leurs adversaires. Les Bourguignonnes s'offraient une septième victoire (en 20 matches), synonyme de maintien en LFB la saison prochaine.

VICTOIRE



En s'imposant face à @St_Amand_Basket, le Charnay Basket s'offre le maintien pour la saison prochaine



pic.twitter.com/juayJ3wgPw — CHARNAY Basket (@cbbs_basket) April 3, 2021

Lattes-Montpellier en démonstration face à La Roche Vendée



Au coude à coude à l'issue du premier quart-temps (19-19, 10e), les Gazelles prenaient peu à peu la mesure de leurs adversaires du soir. Sous l'impulsion de Myisha Hines-Allen (17 points, 2 rebonds, 4 passes décisives, 16 d'évaluation) et de Romane Bernies (10 points, 3 rebonds, 2 passes décisives, 14 d'évaluation), le BLMA prenait ensuite l'ascendant sur une équipe de La Roche Vendée BC complètement dépassée. Au terme d'un match maîtrisé de bout en bout, Lattes-Montpellier s'imposait largement (66-86). Le BLMA (11 victoires, 8 défaites) est quasiment assuré de terminer quatrième.

Villeneuve d'Ascq renverse Tarbes

En tête à la pause (37-31, 20e), les joueuses de François Gomez s'appuyaient sur l'efficacité de Jamie Scott (21 points) pour rester aux commandes. Mais Villeneuve d'Ascq ne rendait pas les armes et réagissait dès l'entame du deuxième acte. Dans le sillage d'une Haley Peters au four et au moulin (25 points, 6 rebonds, 22 d'évaluation), Villeneuve d'Ascq renversait la situation à son avantage et posait énormément de problèmes aux Tarbaises. Après avoir mené pendant la quasi-totalité de la rencontre, le TGB laissait son adversaire du soir reprendre l'avantage et concédait une nouvelle défaite à domicile (63-69). Si le TGB (8 victoires, 13 défaites) reste dans le Top 8, Villeneuve d'Ascq prend la cinquième place (11 victoires, 10 défaites).

Les Flammes Carolo s'imposent de justesse face à Nantes-Rezé

Menées d'un petit point à la pause (38-39, 20e), les Flammes Carolo parvenaient à inverser la tendance en seconde période. Le tandem Mame-Marie Sy-Diop (9 points, 5 rebonds, 4 passes décisives, 14 d'évaluation) - Endy Miyem (11 points, 5 rebonds, 2 passes décisives, 14 d'évaluation) se montrait décisif en fin match et la capitaine de l'équipe de France permettait à Charleville-Mézières de faire la différence (78-76) grâce à un buzzer beater. Nantes-Rezé concédait ce samedi soir une défaite rageante.

L'ASVEL se défait de Landerneau

Accrochées dans les dix premières minutes (18-19, 10e), les joueuses de Valery Demory pouvaient compter sur l'omniprésence de Nayo Raincock-Ekunwe (13 points, 13 rebonds, 21 d'évaluation) pour conserver l'avantage dans ce match. Les joueuses de l'ASVEL rejoignaient les vestiaires en tête (37-40, 20e). Plus agressives défensivement en seconde période, les Lyonnaises prennaient la mesure de leurs adversaires et se reposaient sur le duo Marine Johannès (16 points, 4 rebonds, 3 passes décisives, 19 d'évaluation) - Sara Chevaugeon (18 points, 1 passe décisive, 15 d'évaluation) pour s'offrir un nouveau succès en championnat (72-83), le 14e en 19 rencontres. De son côté, le LBB (7 victoires, 13 défaites) reste hors du Top 8.

