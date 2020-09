Préparation : Bourges domine l'ASVEL, Isabelle Yacoubou retrouve le jeu

LFB

Crédit photo : Olivier Martin

306 jours. Sur son compte Instagram, Isabelle Yacoubou (photo) se réjouissait de la fin de ce décompte, correspondant aux journées passées sans pouvoir jouer. Souffrant d'abord d'un problème de thyroïde, puis arrêtée - comme tout le monde - par l'épidémie de Covid-19, la pivot internationale (147 sélection en Bleues) n'avait plus joué depuis presqu'un an. Ce vendredi, elle a retrouvé le plaisir du parquet et inscrit 5 points lors de la victoire de Bourges face à l'ASVEL, 76-70.

Dans ce qui ressemblait à un tour de chauffe, entre deux formations qui se retrouveront dans deux semaines en finale de la Coupe de France à l'AccorHotels Arena, les Tangos ont fait le trou avant la mi-temps (48-34) avant de résister au retour des vestiaires. Bourges s'est appuyé sur Magali Mendy (13 points) et Sarah Michel (11 points), tandis que l'ASVEL a pu compter sur deux anciennes Berruyères, Nayo Raincock-Ekunwe (15 points) et Helena Ciak (14 points) lors de cette rencontre disputée à Roanne.

Deux autres matchs de préparation avaient lieu hier, à Brest, dans le cadre du Tournoi des As. Les Flammes Carolo ont battu La Roche Vendée 66-62, et Landerneau s'est imposé contre Mondeville, 75-52. Les deux équipes victorieuses se retrouveront en finale ce samedi (21h).