Rachid Meziane confirmé à Villeneuve d'Ascq pour deux saisons

Longtemps le président de l'Entente sportive Basket de Villeneuve-d'Ascq - Lille Métropole a hésité. Le nom du voisin belge Thibaut Petit, qui va quitter Lattes-Montpellier à l'issue de la saison, avait été évoquée pour remplacer Rachid Meziane (40 ans), comme il l'avait fait au BLMA en début de saison 2018-2019. Celui de François Gomez, l'actuel coach de Tarbes, également. Mais finalement, Carmelo Scarna a décidé de prolonger son entraîneur pour deux ans, suite à la bonne première partie de saison des Guerrières (7 victoires et 4 défaites en LFB, qualifié en 8e de finale de l'EuroCup). Il explique son choix dans La Voix du Nord :

"On a été très courtisés et ça fait plaisir. Beaucoup de coachs, avec des CV intéressants, ont eu envie de venir. Oui, Thibaut Petit (Lattes-Montpellier), François Gomez (Tarbes) ou encore Stéphane Leite (Landerneau) ont fait partie de cette liste. On s’est renseignés. Mais je n’allais pas recruter un nom juste pour avoir un nom. C’est ma quatorzième saison à Villeneuve-d’Ascq. Je n’use et n’abuse pas des entraîneurs! Quand cela ne va pas, c’est comme partout, il faut agir. Et puis il y a eu des fins de cycle. Mais Rachid n’en est pas une. Je suis content de lui et nos ambitions doivent être revues à la hausse à ses côtés."