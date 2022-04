Retour gagnant pour Valériane Vukosavljevic

LFB

Moins de trois mois après avoir accouché, Valériane Vukosavljevic a rejoué avec Basket Landes en compétition. L'ailière internationale française a marqué 5 points en 7 minutes lors de la victoire des championnes de France en titre contre Angers (89-74).

L'équipe de Julie Barennes reste deuxième de LFB avec Villeneuve d'Ascq (14 victoires et 6 défaites) - qui a battu La Roche Vendée vendredi - en attendant le résultat de l'ASVEL féminin contre Lattes-Montpellier ce dimanche. Devant, Bourges est bien sûr toujours leader après sa courte victoire à Charnay (+6). Iliana Rupert (28 points, 8 rebonds et 4 interceptions) a encore été dominante alors que Pauline Astier (15 points) a pris ses responsabilités avec la blessure d'Alix Duchet.

Derrière le trio Basket Landes - Villeneuve d'Ascq - ASVEL Féminin se trouvent les Flammes Carolo (13 victoires et 7 défaites). Elles l'ont emporté à Landerneau. Enfin, Tarbes (7 victoires et 13 défaites) a battu Saint-Amand (76-63) dans un duel déterminant pour la course aux playoffs.

Les résultats de la 20e journée LFB :