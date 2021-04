Réunion entre Valéry Demory et Tony Parker ce mercredi

LFB

"J’ai réunion avec le boss demain (ce mercredi)." En place depuis quatre ans, le coach de l’ASVEL Féminin, Valéry Demory, doit s’entretenir avec le président Tony Parker dans les prochaines heures. Mais le technicien denaisien devrait ne pas être reconduit à la tête de l’armada villeurbanaise alors qu’il lui reste un an de contrat. Pierre Vincent est le favori pour lui succéder. "Faisons les choses dans l’ordre : quand j’ai quelque chose à dire, je le dis d’abord aux gens concerné et pas à la presse", signale-t-il.

"Autant de pression quand on entraîne l’ASVEL que quand on entraîne le PSG"

Presque assuré d’être deuxième de saison régulière après sa large victoire contre La Roche Vendée BC, l’ASVEL est en deçà des objectifs affichés tant sur le plan national qu’européen (éliminée par Sopron en ¼ de finale de l’EuroLeague). "On a autant de pression quand on entraîne l’ASVEL que quand on entraîne le PSG. On doit avoir des résultats mais pour cela, il faut avoir une équipe équilibrée et ce n’est pas forcément le cas cette année." En tout cas, la situation sera rapidement tirée au clair. "Vous saurez bientôt la vérité. Attendons encore un tout petit peu."

