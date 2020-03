Roche Vendée : Emmanuel Body prolonge deux ans

Déjà sous contrat jusqu'en 2021, le coach de l'équipe professionnelle de La Roche Vendée Basket Club Emmanuel Body a prolongé deux saisons supplémentaires annonce Ouest-France. Cette saison, la RVBC a vécu sa première campagne européenne. Après une superbe départ en LFB, l'équipe a connu un coup d'arrêt début 2020 avec huit défaites de suite toutes compétitions confondues. Mais avant la suspension du championnat, les Vendéennes avaient remporté deux matchs de suite, contre Lattes-Montpellier et Landerneau.

"Il y a un potentiel économique en Vendée pour créer un gros projet au niveau français, annonce le coach pour justifier son choix. Notre budget peut passer à 2, voire 2,5 millions d'euros et ainsi nous permettre de nous hisser parmi le Top 5 hexagonal. Chaque année, on monte d’un cran. Je pense qu’on peut aller plus haut, qu’il y a la possibilité de gravir les échelons. L’EuroLeague nous fait rêver."