Roche Vendée fait tomber Lattes-Montpellier, Nantes-Rezé enchaîne

Crédit photo : Théo Quintard

Nantes-Rezé se rebelle en bas de tableau. Après avoir battu Tarbes la semaine passée, les Déferlantes ont cette fois pris le dessus sur Landerneau, une équipe pourtant en forme depuis plusieurs semaines. Il faut dire que les Bretonnes ont été maladroites (3/20 à 3-points) et ont laissé 13 points (17/30) sur la ligne des lancers francs. Au classement, le NRB (4 victoires et 12 défaites) revient au niveau de Tarbes et passe même devant Charnay qui a une défaite de plus.

Tarbes a néamoins réussi à embêter le leader, l'ASVEL (14 victoires et 2 défaites). L'équipe de François Gomez a pris le large d'entrée (27-8 au bout d'un quart-temps) avant de se faire remonter petit à petit et de se faire passer dans le final. De son côté, Charnay a également embêté Basket Landes (9-7d). Mais pour elles, ce fut le scénario inverse : elles ont couru après le score toute la partie après une mauvaise entame (9-17 après un quart-temps).

Le RVBC met fin à une série de 8 défaites de suite

Mal partie également (7-20 après 10 minutes), La Roche Vendée (7-9) est remonté contre Lattes-Montpellier. Les Vendéenes l'ont finalement emporté. Il faut dire que le BLMA a encore du jouer avec sept joueuses professionnelles, suite aux forfaits de Duchet, Mavunga, Tchatchouang et Peddy. La nouvelle venue Cheyenne Parker a réussi ses débuts (20 points à 8/14 aux tirs et 8 rebonds en 27 minutes).

Les Gazelles (11 victoires et 5 défaites) sont désormais sous pression car les Flammes Carolo (10-7) ne sont pas loin derrière. Cette fois, elles l'ont emporté à Saint-Amand (5-11).

Enfin, vendredi soir en ouverture de la 16e journée, Bourges a signé sa cinquième victoire de suite en LFB en s'imposant à Villeneuve d'Ascq grâce à une excellente fin de match.

Les résultats de la 16e journée de LFB :