Rouen : La Kindarena va devenir la salle Céline Dumerc

PRO B

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Céline Dumerc (1,69 m, 39 ans) aura une salle à son nom suite à un choix des Rouennais, réalisé lors d'une concertation publique. C'est ce qu'a annoncé la Métropole de Rouen à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, ce mardi 8 mars. La grande salle de la Kindarena sera renommée en son honneur, alors que la seconde salle portera le nom de l'ancienne joueuse de tennis Amélie Mauresmo.

La Tarbaise voit donc sa carrière recompensée par ce bel hommage émanent d'une ville ou elle n'a pourtant jamais joué, ce qui montre à quel point son aura ne s'est pas arrêté au Sud-Ouest ou au Berry, où elle a joué en France. Pour rappel, Céline Dumerc c'est 262 sélections avec les Bleues, de 2003 à 2017, un EuroBasket remporté (2009), trois médailles d'argent remportés à l'Euro (2013, 2015 et 2017) et une de bronze (2011), une médaille d'argent aux Jeux olympiques 2012, sept titres de championne de France et une victoire en EuroCup en 2016. Elle joue toujours du côté de Basket Landes, tout en étant manager générale de l'équipe de France féminine.

"Elle est assurément la joueuse la plus emblématique du basket féminin français, décrit la métropole de Rouen dans son communiqué. La seule à avoir eu et à avoir encore une dimension mondiale dans le sport. [...] Joueuse d'une immense influence, infatigable cheffe de meute, shooteuse hors-pair, Céline Dumerc sait tout faire. Très impliquée aussi dans l'action humanitaire, elle a rejoint la Team Unicef qui aide les enfants défavorisés, aux côtés d'autres sportifs comme Tessa Worley, Alizée Cornet ou encore Renaud Lavillenie."