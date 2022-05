Saint-Amand : Maud Stervinou et Hortense Limouzin arrivent, Laura Evrard prend la direction de Landerneau

LFB

En vue de la saison prochaine, Saint-Amand enregistre les arrivées de Maud Stervinou (1,78 m, 24 ans) et Hortense Limouzin (1,65 m, 23 ans), tandis que Laura Evrard (1,66 m, 17 ans) est sur le départ et rejoindre Landerneau.

Après trois saisons en LF2, d'abord du côté de Toulouse en 2019-2020 et les deux dernières à Calais, Maud Stervinou rejoint le club de Saint-Amand en Ligue Féminine de Basket comme l'a annoncé Le Télégramme vendredi. La native du Finistère a réalisé sa meilleure saison en LF2 avec Calais et a tourné a 18,4 points, 5,1 rebonds et 3,9 passes décisives pour 14,6 d'évaluation en 38 minutes par match.

De son côté, Hortense Limouzin quitte Landerneau et revient à Saint-Amand. Passée par le centre de formation de Basket Landes durant deux saisons entre 2016 et 2018, la meneuse de 23 ans est partie du côté Saint-Amand pour une pige de deux avant de signer à Landerneau en 2020. Cette saison avec le LBB, elle tourne à 7,8 points, 2,8 rebonds, 2,5 passes décisives et 1,7 interception pour 8,1 d'évaluation en 24 minutes de moyenne par match.

Laura Evrard quitte Saint-Amand pour Landerneau

Révélation cette saison avec Saint-Amand, la jeune Laura Evrard quittera le club du Hainaut pour Landerneau. Pur produit du PTT Toulon, la Varoise a grapillé du temps de jeu cette saison en LFB pour sa première saison dans l'elite du basket féminin. Dotée d'excellentes qualités défensives et d'une bonne vision de jeu, Laura Evrard va rejoindre la Bretagne la saison prochaine avec une seule incertitude, celle de savoir si le club Breton va évoluer en LFB ou en LF2. Cette saison, la jeune meneuse de jeu compile 4 points, 1,3 rebond, 2,2 rebonds et 1,1 interception pour 4,1 d'évaluation par match en 21 minutes de jeu en moyenne sur 17 rencontres.

Samedi soir, Saint-Amand pouvait encore croire aux playoffs si une victoire face à Lyon-Villeurbanne était acquise. Finalement, les Nordistes se sont inclinées en prolongation (76-74) et joueront les playdowns.