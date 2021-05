Saint-Amand complète son recrutement avec les arrivées de Janee Thomspson et Peyton Williams

LFB

Crédit photo : FIBA

Après avoir engagé le sélectionneur de la Belgique, Philip Mestdagh, au poste d'entraîneur, Saint-Amand a construit pas à pas son effectif pour la saison 2021-2022. Un effectif désormais complet avec l'arrivée de deux joueuses étasuniennes.

Janee Thompson (1,70 m, 27 ans) a signé au Saint-Amand Hainaut Basket pour la saison 2021-2022. L'Américaine évoluait en 2020-2021 avec le club Suédois de l'A3 Basket Umea où elle compilait en moyenne 18 points et 6,5 passes décisives par match.

Cette scoreuse apportera toute son énergie à Saint-Amand qui a fini la saison 2020-2021 à la onzième place de LFB avec un bilan de 6 victoires et 16 défaites. Sur le site Internet du club, le nouvel entraîneur Philip Mestdagh l'a décrit comme une "joueuse américaine qui possède des qualités naturelles de vitesse et d'explosivité, top joueuse de 1 contre 1, son registre réside également dans la créativité. Avec son expérience européenne, elle sera également dans l'organisation du jeu et de l'équipe, elle évolue sur les postes 2-1".

Elle n'est pas la seule recrue de Saint-Amand puique Peyton Williams (1,93 m, 23 ans) a elle aussi signé au Saint-Amand Hainaut Basket pour la saison prochaine. L'intérieure américaine jouait cette saison avec le Spartak Moscou en Russie avec lequel elle a atteint les huitièmes de finale de l'EuroCup (défaite 62-69 contre Villeneuve d'Ascq).

Cette poste 5 a réalisé une belle saison en Russie après avoir réalisé un beau cursus à Kansas State en NCAA avec 15,4 points à 46,5% de réussite aux tirs avec 11 rebonds, 3,1 passes en 35 minutes de jeu en senior en 2019-2020. Saint-Amand s'empare donc d'une pivot scoreuse et très impactante dans la raquette. Le coach a donné là aussi son avis sur cette recrue :

"Jeune joueuse américaine, elle évolue sur les postes 5 et 4, elle sort avec la réussite de sa première expérience en Europe la saison dernière. Elle était aux WNBA trainings camp avec les Seattle Storm, ce qui témoigne du potentiel de cette joueuse. Peyton est une joueuse dominante sous les paniers, elle a des qualités de mobilité, c'est une intérieure active dans la raquette."

L'effectif 2021-2022 de Saint-Amand :