Saint-Amand fait tomber Basket Landes, l'ASVEL bien placée pour la deuxième place

LFB

Crédit photo : Infinity Nine Media Claire Porcher

La course pour le maintien est des plus intense. En effet, les équipes qui étaient en bas de tableau en première partie de saison ne cessent de gagner. Ainsi, Saint-Amand (4 victoires, 14 défaites) a battu Basket Landes samedi soir (77-62). Portées par le duo Iva Slonjsak (19 points) - Jasmine Bailey (14 points et 13 rebonds), les Greens Girls ont fait un premier écart avant la pause (40-28 à mi-parcours). Lorsque les joueuses de Julie Barenne sont revenues avec un 16 à 4 pour démarrer la deuxième mi-temps, les Nordistes n'ont pas paniqué et refait l'écart pour s'imposer 77-62. Privé de Valériane Vukosavljevic et Nevena Jovanevic, Basket Landes traverse une période difficile, à l'image de son adresse à 3-points samedi soir (0/16 en première mi-temps, 5/30 au final).

Au classement, Basket Landes (14 victoires, 6 défaites) pourrait être dépassé par l'ASVEL Féminin (11 victoires, 5 défaites) si les joueuses de Valéry Demory finissent mieux la saison. En effet, après leur victoire contre Lattes-Montpellier, les Rhodaniennes ont enchaîné avec un beau succès contre Tarbes (72-53), une équipe en grande forme ces derniers temps. Aleksandra Crvendakic a marqué 24 points, dont 16 en première mi-temps.

Après le BLMA mercredi, les Lionnes font tomber le @tgbbasket ce dimanche ! Du beau basket lyonnais cette semaine à Mado Bonnet #ASVElles pic.twitter.com/l2d4lw92v1 — LDLC ASVEL Féminin (@ASVEL_Feminin) March 28, 2021

Tiffany Clarke domine les débats

Les deux équipes restent loin de Bourges qui reste invaincue (19 sur 19) après sa victoire de 25 points (53-88) chez les Déferlantes de Nantes-Rezé (4 victoires, 14 défaites) . Un écart qui s'est surtout dessiné après la pause. Enfin, La Roche Vendée confirme sa bonne dynamique avec une victoire sur le parquet de Villeneuve d'Ascq (69-76). Les Vendéennes ont fait l'écart en première mi-temps (33-47) avec une Tiffany Clarke dominante (26 points à 12/15 aux tirs, 8 rebonds et 3 passes décisives pour 31 d'évaluation). Le RVBC équilibre son bilan (10 victoires, 10 défaites).