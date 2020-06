Saint-Amand frappe un grand coup en faisant venir Jasmine Bailey

LFB

Crédit photo : Théo Quintard

Le club vendéen de La Roche VBC souhaitait conserver Jasmine Bailey (1,76m, 30 ans) mais a finalement été contraint de la laisser filer. L'ailière américaine rejoint Saint-Amand pour la saison prochaine.

Figure emblématique et principale arme offensive de La Roche Vendée, Jasmine Bailey a fait les beaux jours de son désormais anciennne équipe. En 27,5 minutes de temps de jeu cette saison, elle tournait à 12,8 points, 4,1 rebonds, 3,4 passes décisives pour 13.6 d'évaluation de moyenne. Joueuse complète, dynamique et combative, elle a déjà fait ses preuves dans le championnat de France.

La Roche VBC, qualifié pour l’EuroCup la saison prochaine, aurait aimé poursuivre l’aventure avec Jasmine Bailey. Mais le budget du club a été impacté par la crise sanitaire et économique en lien avec le coronavirus. Le président Philippe Provost avait déclaré à Ouest-France, début avril : "On n’a pas les moyens de prendre 10 professionnelles". Peu de temps après, le départ de sa joueuse, déjà passée par l'Italie et la Roumanie, a été officialisé. Jasmine Bailey est une vraie recrue de haut niveau pour le club du nord de la France.





L'effectif de Saint-Amand 2020/21 :