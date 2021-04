Saint-Amand l'emporte à Landerneau et laisse la dernière place à Nantes-Rezé

LFB

Crédit photo : FIBA

En quête de maintien en LFB, Saint-Amand enchaîne les victoires. Ce mercredi soir, les Nordistes se sont imposées à Landerneau 87 à 79. Menée par une excellente Pauline Lithard, auteure de 19 points face à son ancien club, l'Union Hainaut a passé 54 points aux Bretonnes en première mi-temps (contre 40 encaissés). Et si les locales ont recollé, elles n'ont pas pu empêcher la cinquième victoire de Saint-Amand.

Iva Slonjsak (18 points) & co passent donc au classement devant Nantes-Rezé (4 victoires, 15 défaites) qui n'a pas fait le poids dans le Nord face à Villeneuve d'Ascq (97-71). Saint-Amand et le NRB restent derrière Charnay (6 victoires, 13 défaites) qui n'a pas réussi à gêner l'ASVEL Féminin (13 victoires, 5 défaites), s'inclinant 80 à 54.

En revanche, Tarbes (8 victoires, 12 défaites) est quasiment officiellement maintenu après sa victoire contre les Flammes Carolo (8 victoires, 9 défaites), 64 à 59. L'équipe de François Gomez, qui s'est encore appuyée sur Jamie Scott (20 points) ainsi que son duo intérieur Regan Magarity (14 points et 11 rebonds) - Ana Tadic (12 points et 11 rebonds), a fait la différence dans le dernier quart-temps.

A noter que cette 12e journée est désormais complète puisqu'en prévision de leur demi-finale de Coupe de France le 20 mars, Lattes-Montpellier et Bourges avaient affronté (et battu) Basket Landes et La Roche Vendée une semaine plus tôt.