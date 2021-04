Saint-Amand sauve sa place en LFB, Nantes-Rezé relégué

LFB

Crédit photo : Lucas Diquélou

C'était la "finale" pour le maintien en Ligue Féminine de Basket. L'Union Hainaut Saint-Amand a battu Nantes-Rezé dans les grandes largeurs (98-66) ce mercredi soir et reste donc au plus haut-niveau français, contrairement aux Déferlantes du NRB qui retrouveront leurs voisines du BCSP Rezé en Ligue 2 Féminine.

Magnifique....

Saint Amand restera en Ligue Féminine !!!



Vos Green Girls remportent le match décisif et assure ainsi sa présence en Ligue Féminine pour la saison prochaine.

Un Max pour vos Green Girls !!! pic.twitter.com/YH428u3xKV — @Saint Amand Basket (@St_Amand_Basket) April 14, 2021

Une victoire logique et méritée pour Saint-Amand qui a creusé l’écart d'entrée (28-13 après un quart-temps). Sans solutions, les visiteuses ne sont jamais passées devant et n’ont jamais espéré revenir. C'est une défaite crève-coeur pour Aurélie Bonan et son groupe qui laissent leur place en LFB à Angers (premier de Ligue 2), après 15 ans au plus haut-niveau (soit depuis sa création, en 2006).

Cliquez-ici pour accéder aux statistiques de la rencontre