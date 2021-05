Sami Whitcomb officielement à Villeneuve-d'Ascq

LFB

Crédit photo : FIBA

Comme annoncé vendredi, Sami Whitcomb (1,78 m, 32 ans) rejoint Villeneuve-d'Ascq pour la saison prochaine. L'arrière internationale australienne n'est pas inconnue du basket fançais car elle avait évolué pour le BLMA entre 2018 et 2020. Grande scoreuse, elle avait commencé à se faire connaître en Australie, dans son pays d'adoption où elle a fini meilleure marqueuse de la ligue avec 24 points de moyenne. Après son passage en France, elle est retournée jouer en WNBA avec les Seattle Storm avec qui elle a remporté deux titres WNBA en 2018 et 2020. Elle s'est ensuite engagée avec le Galatasaray pour disputer la fin du championnat turc et de l'EuroLeague. Elle a donc décidé de rejoindre l'ESBVALM et elle y retrouvera son ancien coach de Lattes-Montpellier, Rachid Meziane. Sami Whitcomb est une véritable scoreuse et apportera son énergie au collectif de Villeneuve-d'Ascq qui sort d'une belle saison, cinquième de LFB avec 11 victoires et 11 défaites.

Le Général Manager du club, Christophe Vitoux s'est exprimé sur le site de l'ESBVALM sur cette nouvelle venue :

"La venue de Sami Whitcomb est un élément déterminant dans le projet du club et dans notre volonté de continuer à progresser. Alors qu’elle était très courtisée après sa fin de saison à Galatasaray et New-York Liberty où elle performe actuellement, Sami a choisi de revenir en France à l’ESBVA-LM pour jouer à nouveau sous les ordres de Rachid Meziane, ce qui a été un élément déterminant pour sa signature. Elle va amener son expérience, son altruisme et sa capacité à se créer son shoot. Nul doute que sa rage de vaincre sera appréciée par l’équipe et par les supporters. C’est une vraie Guerrière qui s’engage à l’ESBVA-LM."

Christophe Vitoux en dit par ailleurs plus sur la suite du recrutement nordiste.