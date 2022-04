Sara Chevaugeon va retourner chez les Flammes Carolo

LFB

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Alors que l'ASVEL Féminin va enregistrer les arrivées de Gabby Williams et Sandrine Gruda, des joueuses vont s'en aller. C'est le cas de Sara Chevaugeon (1,75 m, 29 ans). L'internationale française va effectuer son retour chez les Flammes Carolo annonce L'Est Eclair. Elle y avait déjà joué de 2017 à 2020, avant de revenir à l'ASVEL. Cette ailière shooteuse tourne à 8,7 points à 46,9% de réussite à 3-points en 21 minutes en LFB cette saison sous les ordres de Pierre Vincent. Dans les Ardennes, la Rochelaises aura sûrement droit à de plus amples responsabilités sous les ordres d'un coach, Romuald Yernaux, qu'elle connaît déjà très bien.