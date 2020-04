Serena Kessler va démarrer sa carrière à Tarbes

LFB

Crédit photo : Bellenger IS FFBB

Si la meneuse Marine Fauthoux (ASVEL) et l'arrière Tima Pouye (Charleville-Mézières) sont parties, Tarbes n'a pas abandonné son projet jeune pour autant. François Gomez a réussi à convaincre l'une des meilleures potentielles de la génération 2002 de rejoindre le TGB. Il s'agit de Serena Kessler (1,81 m, 17 ans). Très performante en Ligue 2 Féminine avec le Pôle France (11,4 points, 5,4 rebonds et 2 passes décisives en 27minutes de jeu en moyenne), elle a été élue MVP du Basketball Without Borders (BWB) Global Camp à Chicago en février.

Aux côtés de l'expérimentée K.B. Sharp et sous les ordres de François Gomez, l'ancienne joueuse du FC Lyon (et soeur de Marlon Kessler, ancien espoir de l'ASVEL et joueur du BBC Monthey en Suisse) va être à bonne école.