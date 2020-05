Sigi Koizar et Jaime Nared vont compléter l'effectif 2020/21 des Flammes Carolo

LFB

Les Flammes Carolo ont prévu de présenter leur effectif pour la saison lors de l'émission "On Fire" ce mercredi à 12h30 sur Ardennes TV. Il restait en effet encore deux noms à découvrir après les premières révélations. Deux joueuses qui complétent les lignes extérieures. Il s'agit de l'arrière autrichienne Sigi Koizar et de l'arrière américaine Jaime Nared.



Sigrid dite "Sigi" Koizar (1,73 m, 24 ans) est partie très tôt aux Etats-Unis afin d'évoluer en championnat lycéen. Elle a ensuite effectué un cursus complet à l'Université du Maine (17,7 points à 43,4% de réussite à 3-points, 4,1 rebonds et 3,8 passes décisives lors de sa saison junior en 2015/16) avant de devenir professionnelle en 2017. Elle a d'abord évolué durant deux saisons en Hongrie, pour évoluer pour la formation du ZTE NKK, club de la ville de Zalaegerszeg. Sur la saison inachevée 2019/20, elle a cette fois porté les couleurs du BC Enisey à Ienisseï Krasnoïarsk (où jouait Stephanie Mavunga en 2018/19) en Russie. Elle a notamment goûté à l'EuroCup, tournant à 11,1 points à 48,1% de réussite aux tirs, 5,5 rebonds, 5,2 passes décisives, 2,7 balles perdues et 1,7 interception pour 16,2 d'évaluation en 34 minutes sur 10 rencontres.

De son côté, Jaime Nared (1,88 m, 24 ans) a grandi à Portland dans l'Oregon (Etats-Unis) avant de rejoindre un programme universitaire de référence dans le basketball féminin, les Tennessee Volunteers. A sa sortie de NCAA, elle a été choisie en 13e position de la Draft 2018 par Las Vegas (2,5 points à 30% et 1,5 rebond en 9 minutes sur 31 matchs en 2018, un seul match en 2019). Après avoir joué en Israël (Elitzur Ramla) et en Italie (Broni) pour ses deux premières expériences professionnelles hors de la WNBA, elle va donc découvrir la Ligue Féminine de Basket. En Italie, elle tournait à 18 points à 42,4% (dont 33,8% de réussite à 3-points), 6,8 rebonds et 2,3 passes décisives pour 19,6 d'évaluation en 32 minutes. Prometteur !

Les CV de ces joueuses sont moins clinquants que celles recrutées à l'intersaison 2019 (Nadia Colhado, Katie-Lou Samuelson). Mais ces deux derniers éléments semblent être des joueuses d'avenir et complètent un groupe à la fois expérimenté et talentueux. De quoi permettre à l'équipe de Romuald Yernaux d'encore figurer parmi les outsiders de la saison 2020/21.

L'effectif de Charleville-Mézières pour la saison 2020/21 :