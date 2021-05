Sixtine Macquet va rejoindre Landerneau

LFB

Crédit photo : CBBS

A sa sortie du Pôle France en 2018, Sixtine Macquet (1,96 m, 21 ans) était retournée chez elle, à Charnay, dans le but de lancer sa carrière professionnelle. Après avoir accompagné le club en Ligue Féminine de Basket (LFB) et de s'y être installée, la poste 5 va tenter de continuer son développement ailleurs. Selon nos informations, elle va renforcer l'équipe du Landerneau Bretagne Basket (LBB). Là-bas, la médaillée de bronze de l'EuroBasket U18 2017 va tenter de confirmer sa belle saison 2020-2021 (6,7 points à 44% de réussite aux tirs et 4,1 rebonds pour 7,1 d'évaluation en 17 minutes).

Sous les ordres de Wani Muganguzi, elle rejoindra les meneuses Virginie Brémont (1,78 m, 31 ans) et Hortense Limouzin (1,65 m, 22 aussi) mais aussi l'emblématique Marie Butard (1,72 m, 35 ans) et l'intérieure Catherine Mosengo-Masa (1,92 m, 25 ans), l'arrière Ezinne Kalu (1,73 m, 28 ans) et l'intérieure allemande Luisa Geiselsöder (1,92 m, 21 ans), qui ont toutes les six rempilées au LBB. Par ailleurs, comme annoncé, Marie Mané (1,84 m, 24 ans) et Margaux Galliou-Loko (1,84 m, 28 ans) rejoignent l'équipe bretonne qui ne va pas tarder à afficher complet avec neuf joueuses déjà engagées pour 2021-2022.