Soirée riche en émotions aux Oudairies : La Roche Vendée a rendu hommage à Caroline Hériaud, à Marielle Amant et à Jacky Moreau

Crédit photo : Théo Quintard

"Avec Jacky, j’ai le droit à un troisième temps-mort", glisse en rigolant Emmanuel Body à Jordan Wallet, juste avant la pause (28-25, 17’). Finalement, l’entraîneur choletais n’aura pas eu gain de cause auprès du premier arbitre. Mais des sourires, il y en a eu quelques-uns, malgré la défaite contre l’ASVEL. Des larmes, il y en eues beaucoup avec le départ de Caroline Hériaud ainsi que l’arrêt de Marielle Amant et de Jacky Moreau. On regrettera toutefois la présence de ce fichu virus et l’absence du public. Leurs sorties furent des plus belles, avec de magnifiques vidéos du community manager Titouan Michon retransmises sur les écrans géants de la salle. "Je perds ma fille, ma sœur et mon père, métaphore le technicien yonnais. C’est une page qui va se tourner, on gardera ces beaux moments dans nos mémoires et dans nos cœurs."

Caroline Hériaud a versé quelques larmes lors de la vidéo rétrospective de ses six années à La Roche Vendée BC (photo : Théo Quintard)

"Choquée, surprise et honorée" : les sentiments entremêlés de Marielle Amant

Honorés avant l’entre deux, Marielle Amant et Jacky Moreau ont vu leurs maillots retirer aux Oudairies. Une première dans la jeune histoire du club vendéen. Même l’éternelle Mariame Dia qui a joué au RVBC de 2014 à 2019 n’avait pas eu le droit à un pareil hommage. "Je ne m’y attendais pas, reconnaît l’ancienne internationale française aux 91 sélections. J’étais à 1000 lieues de penser à ça. Je me sentais... Wow. J’étais à la fois choquée, surprise et honorée." Arrivée au RVBC au sortir d’une expérience difficile à Lattes-Montpellier, la Martiniquaise dit avoir vécu "des moments très forts humainement à La Roche" mais l’idée de raccrocher a finalement pris le dessus. "Quand les maillots sont suspendus au plafond des salles, cela signifie que ce sont des légendes."

Jacky Moreau : "Quand on est dedans, on a l'impression que rien n'existe autour"

Et Jacky Moreau, fait également partie de ces personnes, qui de par leur savoir et leur bienveillance, ont marqué l’histoire du basket français de leur empreinte. "Avoir retiré mon maillot, c’est de trop, lâche le double vainqueur de l’EuroLeague féminine. Il faut mettre le maillot des grandes joueuses qui ont joué pour La Roche-sur-Yon mais ça me fait très plaisir. Quand on est dedans, on est passionné et on a l’impression que rien n’existe autour. Je vais perdre des gens avec qui on s’est bien entendu." Et son éternel complice Laurent Buffard présent mardi soir en fera partie à coup sûr. "C’est un entraîneur de l’ombre qui se met au service de son head coach, a salué pour sa part Valéry Demory qui l’a connu à Challans. Il est toujours fidèle et il ne trahit jamais les autres."

Quelques photos de la soirée hommage à Jacky Moreau, Marielle Amant et Caroline Hériaud, mardi à la @larochevendee pic.twitter.com/ANQsV0Ctke — Théo Quintard (@TheoQuintard) April 7, 2021

"Manu Body est comme mon deuxième père", indique Caroline Hériaud

En tout et pour tout, Jacky Moreau et Marielle Amant auront passé cinq ans en cumulé. Loin derrière Caroline Hériaud qui totalise à elle seule six saisons à La Roche Vendée BC. "Je suis triste de partir, lâche-t-elle alors qu’elle a peut-être disputé son dernier match à domicile sous les couleurs yonnaises. Ça fait six ans qu’à chaque reprise, Manu me fait toujours les mêmes échauffements et que je suis toujours là à me foutre de lui. Partir, c’est faire un pas en avant mais c’est beaucoup d'émotions. Manu est comme mon deuxième padre (père)." Car en six ans, Caroline Hériaud est devenue l’étendard de la réussite yonnaise avec Emmanuel Body, en passant de la LF2 à l’Europe en un rien de temps. "Si le destin est bien fait, nos routes se recroiseront à La Roche ou ailleurs", dit-elle. Une grande dame du basket vendéen s’en va, sans les au revoir du public mais avec le sentiment du devoir accompli.

Sous le regard de Caroline Hériaud amusée, Océane Monpierre douche Jacky Moreau (photo : Théo Quintard)