Sopron officialise l'arrivée de Gabby Williams, désormais ex-joueuse du BLMA

Crédit photo : FIBA

Après une saison, arrêtée prématurément du fait de la pandémie de coronavirus, à Lattes-Montpellier, la Franco-Américaine Gabby Williams (1,80 m, 23 ans) va poursuivre, comme annoncé, sa carrière avec le club de Sopron, pointure du basketball hongrois.

Un petit tour et puis s'en va ! Malgré cela, Gabrielle Lisa Williams, dite Gabby Williams, est parvenue à prouver des capacités impressionnantes sous le maillot des Gazelles. Les statistiques qu'elle a alignées cette saison parlent d'elles-mêmes. En 16 rencontres de LFB, la poste 4/3 a compilé 15,9 points, 6 rebonds, 2 passes décisives et 2,1 interceptions pour 16,4 d'évaluation.



Pour ses premiers pas sur la scène européenne, Gabby Williams a été plongée dans le grand bain de l'EuroLeague. Cela ne l'a pas empêché de prouver à nouveau sa capacité a être influente des deux côtés du parquet grâce notamment à son agressivité et sa progression dans le tir extérieur. Avec 14,6 points, 5,8 rebonds et 2,4 passes décisives pour 15 d'évaluation en 16 matchs, sa ligne de statistiques reflète, là-encore, sa capacité à évoluer au plus niveau européen, comme le souligne sa désignation dans le second cinq de l'EuroLeague.

À noter que lors du match retour opposant Lattes-Montpellier à Sopron, Gabby Williams avait été extrêmement importante dans la victoire de son équipe en terres hongroises (19 points, 2 rebonds, 3 interceptions pour 20 d'évaluation). Sous les couleurs de l'Uniqa Sopron, 13 fois champion de Hongrie et nonuple vainqueur de la coupe de Hongrie, elle va à nouveau disputer l'EuroLeague. Mais le club ne s'en cache pas, la crise actuelle a revu ses objetifs à la baisse en terme de recrutement.

"Concernant la situation financière de notre club, plusieurs effets négatifs nous ont frappés en même temps, ce qui nous a obligés à reconsidérer certains plans. Trois mois plus tôt, nous avions un plan complètement différent pour l'avenir. Cependant, lors de la création de notre liste, nous avons dû tout reconsidérer et proposer un nouveau plan. Nous avons pris la décision de sacrifier la profondeur de l'effectif et de commencer la nouvelle saison avec une équipe qui peut être très risquée, mais qui pourrait en même temps maintenir notre compétitivité en EuroLeague et assurer une place parmi les meilleures équipes du championnat."

Concernant l'arrivée de la double championne NCAA Gabby Williams, le club se félicite d'avoir recruter "une joueuse polyvalente avec une intelligence tactique élevée qui peut jouer au même niveau dans plusieurs positions", l'objectif étant de "combler le vide laissé par les joueuses qui ont quitté le club".