Star montante en WNBA, Napheesa Collier annonce son arrivée à Lattes-Montpellier

LFB

Invitée du podcast du média Winsidr, spécialisée dans l'actualité de la WNBA, Napheesa Collier (1,85 m, 24 ans) a indiqué qu'elle allait rejoindre le championnat de France en 2021. "Je vais jouer en France à Montpellier, en février, et je m'entraîne pour ça", a-t-elle déclaré.

Rookie de l'année en 2019

All-Star et rookie de la saison 2019 de WNBA avec Minnesota, membre du deuxième cinq de la saison WNBA 2020 (et aussi du deuxième cinq défensif), cette poste 4 de formation de plus en plus utilisée au poste 3 est une des joueuses montantes du basketball américain. En 2020, elle a tourné à 16,1 points à 52,3% de réussite aux tirs (dont 40,8% à 3-points), 9 rebonds, 3,3 passes décisives et 1,8 interception en 34 minutes avec le Lynx. Déjà en NCAA, elle avait cartonné sous les couleurs du programme phare de UConn (20,8 points de moyenne en senior en 2018-2019, après avoir tourné à 20,4 points en 2016-2017). Elle s'est notamment entraînée avec des stars telles que Trae Young ou Kyrie Irving durant l'intersaison.

Mais c'est donc en Ligue Féminine de Basket qu'elle va poursuivre sa carrière. Reste à savoir quand exactement elle arrivera et qui elle remplacera au BLMA. Mal parties en championnat (2 victoires et 3 défaites) avant son match du jour à Bourges, les Gazelles ont déjà modifié leur effectif à plusieurs reprises sur ce début de saison. Samedi, la directrice sportive Edwige Lawson-Wade va d'ailleurs s'exprimer lors d'un Facebook live. L'occasion de répondre à ces questions mais aussi, peut-être, de s'exprimer sur le futur du club avec les changements potentiels dans le staff.

