Stéphane Leite revient sur la "performance" de Landerneau chez l'ASVEL

Vendredi soir, Landerneau s'est imposé 82 à 77 à Lyon contre l'ASVEL Féminin. Une belle victoire pour la formation bretonne qui fait plaisir après 15 jours sans compétition et avant la trêve internationale. En retour de déplacement, l'entraîneur Stéphane Leite a fait part de ses satisfactions.

"On est d'abord heureux d'avoir retrouvé les parquets. On est aussi content d'avoir réussi une performance à Lyon. On est content d'avoir intégré une joueuse comme Bridget (Carleton), on est content d'avoir pallier à l'absence de trois joueuses importantes de l'effectif. On a plusieurs satisfactions. [...] Défensivement, c'était beaucoup que ce qu'on a proposé depuis le début de saison. "