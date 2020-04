Stéphane Leite sera bien à Landerneau l’année prochaine

LFB

Crédit photo : LBB

Avant même la décision de la Ligue féminine de basket, prévue pour le vendredi 10 avril, Stéphane Leite a annoncé au Télégramme qu’il serait bien à Landerneau la saison prochaine, lui qui est en contrat à durée indéterminée (CDI) au LBB. Après dix ans à l'AS Montferrand puis quatre à Trégueux, le natif de Clermont-Ferrand continue pour en tant que coach numéro 1 de l'équipe phare du basketball breton.

Durant ses six saisons dans le Finistère, le coach a notamment pu participer à l’ascension du club en LFB en 2018. En 2019/20, Stéphane Leite et ses joueuses étaient placées à la cinquième place avec un bilan positif de 9 victoires et 8 défaites avant la suspension du championnat liée au coronavirus. Si le classement reste inchangé, ce sera l’occasion pour le coach de découvrir une nouvelle aventure : l’EuroCup.