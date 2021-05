Suite au forfait de Tarbes, Bourges remporte le match aller 20 à 0

LFB

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Bourges a fait un grand pas vers le Final Four des playoffs de Ligue Féminine de Basket. En effet, comme on pouvait le craindre, Tarbes ne sera pas en mesure de participer au match aller des quarts de finale dans les temps à cause de cas de COVID-19 qui touchent l'effectif depuis la fin de saison régulière. Les Tango l'emportent donc 20 à 0 pour le match censé se jouer à Tarbes.

Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour Bourges qui n'aura ainsi pas joué de match officiel depuis le 6 avril et devra attendre le 8 mai avant de rejouer en compétition, pour le match retour. Si match retour il y a. Sinon ce sera le 13 mai à l'occasion des demi-finales, sur un match sec.

Avec cette victoire 20 à 0, il semble très probable de voir Bourges atteindre le le Final Four, et le l'organiser. En effet, le Final Four est prévu chez l'équipe la mieux classée de la saison régulière qui atteint ce stade des playoffs. Bourges ayant terminé premier de la saison régulière avec 20 victories et 2 défaites, les joueuses d'Olivier Lafargue joueraient ainsi à domicile leur demi-finale éventuelle - contre le vainqueur de la série Lattes-Montpellier vs Villeneuve d'Ascq au Prado le 13 mai - et la potentielle finale.

Le communiqué de la LFB :