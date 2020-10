Tarbes - Basket Landes à huis-clos : "On va très sérieusement se pencher sur une poursuite ou non de la saison"

Pour le troisième et dernier match de LFB du week-end - les trois autres affiches de la sixième journée ayant été reportées -, Tarbes reçoit Basket Landes ce dimanche après-midi. La rencontre se jouera à huis-clos, la préfecture des Hautes-Pyrénées ayant imposé au TGB de jouer sans public. Une décision que fustige l'entraîneur emblématique du club, François Gomez, dans La Dépêche du Midi.

"Il y a un grand sentiment d’incompréhension. Tout est parti d’une réponse de la préfecture à un mail anodin de notre part. Nous, on souhaitait savoir si en jouant dimanche, la banda pouvait quand même venir jouer au Quai. Nous pensions pouvoir jouer ce match contre Basket Landes avec une jauge de 1 000 spectateurs, port du masque et un siège condamné sur deux... Et au final, notre réponse on ne l’a pas eu, si ce n’est qu’on doit jouer à huis clos. À mon sens, des sujets aussi importants méritent que l’on s’assure de la bonne diffusion du message et ne pas se contenter d’un mail. On a alors demandé un report de la rencontre, la Ligue nous le refuse alors que nos adversaires étaient d’accord. Dont acte, on respecte les règles car cela fait partie des valeurs du TGB. Mais tout cela n’est pas audible, d’autant que nous sommes la seule équipe du championnat à devoir jouer à huis clos ce week-end."