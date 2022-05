Tarbes : Isabelle Yacoubou officiellement de retour, 5 joueuses prolongent

LFB

Crédit photo : Olivier Martin

C'est désormais officiel. Douze ans après son départ du Tarbes Gespe Bigorre (TGB) et ce titre de championne de France en 2010, Isabelle Yacoubou (1,90 m, 36 ans) signe à Tarbes pour la saison 2022-2023 pour ce qui semble être la dernier défi de sa carrière. Une joueuse remplie d'expérience dans un effectif qui en a justement bien besoin. Actuellement en play-downs, le TGB lutte pour sa survie en LFB après une dixième place en saison régulière.

Bien embarqué ceci dit, le club pense déjà à l'après et se renforce en vue de la saison prochaine afin de retrouver les playoffs. En plus du retour d'Isabelle Yacoubou, cinq joueuses ont décidé de rester au club. Clémentine Samson et Yohana Ewodo effectueront leur deuxième année de contrat. Serena Kessler, Ana Tadic et Marie Pardon signent pour un an supplémentaire. D'autres recrutements seront également annoncées à la fin de la saison.

L'année prochaine, Isabelle Yacoubou et ses partenaires retrouveront François Gomez, lui qui a effectué son retour en tant qu'entraîneur principal après avoir tenté de se mettre un peu en retrait de la partie coaching.