Tarbes forfait pour le match retour, Bourges est qualifié pour le Final Four

LFB

Crédit photo : Olivier Martin

Ce samedi se jouent les matches retour des quarts de finale des playoffs de Ligue Féminine de Basket (LFB). Sauf celui entre Bourges et Tarbes. Comme au match aller, le TGB a du déclarer forfait à cause de cas de COVID-19. Les Tangos sont donc d'ores et déjà qualifiées pour le Final Four, qu'elles joueront à domicile puisqu'elles seront l'équipe la mieux classée de la saison régulière (20 victoires, 2 défaites) parmi les quatre participants.

Après un mois sans match officielle, les Berruyères affronteront jeudi prochain le vainqueur de la série de quart de finale entre Lattes-Montpellier et Villeneuve d'Ascq. Vainqueur à l'aller, le BLMA est bien parti pour se retrouver de nouveau contre Bourges en demi-finale des playoffs. Pour une revanche de la demi-finale des playoffs lors de laquelle les Gazelles étaient venues s'imposer dans le Berry.