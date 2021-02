Tarbes marque des points contre Nantes-Rezé, Saint-Amand revient dans la course

LFB

Crédit photo : TGB

Pendant que Charnay (4 victoires, 11 défaites) confirmait avec une victoire sur le parquet de La Roche Vendée, Tarbes (5 victoires, 10 défaites) signait sa troisième victoire en quatre matches en s'imposant contre Nantes-Rezé (3 victoires, 12 défaites). François Gomez s'est appuyé sur l'intérieure Regan Magarity (29 points et 8 rebonds) et l'arrière canadienne Jamie Scott (22 points et 7 rebonds) pour que le NRB prenne le dessus en deuxième mi-temps. Leur victoire de 5 points leur permet de récupérer au passage le point-average.

Le NRB va maintenant avoir la pression de Saint-Amand (2 victoires, 13 défaites) qui s'est imposé de 20 points (65-85) chez son voisin de Villeneuve d'Ascq. Grâce à un énorme deuxième quart-temps (4-28), Jasmine Bailey (25 points à 8/17 aux tirs, 11 rebonds, 6 passes décisives, 2 interceptions et 5 fautes provoquées pour 32 d'évaluation en 37 minutes) ont pris le dessus sur leurs voisines et reviennent dans la course au maintien.

Plus haut au classement, les Flammes Carolo (8 victoires, 5 défaites) continuent d'alterner les performances. Cette fois, les Ardennaises se sont imposées 67 à 57 à Landerneau (7 victoires, 7 défaites). Les joueuses de Romuald Yernaux ont pu compter sur une Endy Miyem en grande forme (24 victoires et 7 rebonds).

Pour conclure cette 15e journée, Lattes-Montpellier (8 victoires, 5 défaites) reçoit Bourges (12 victoires, 0 défaite) ce dimanche à partir de 16h30.