Tarbes valide sa place dans le Top 8 de la LFB

LFB

Mercredi soir, Tarbes a joué son dernier match de la saison régulière de Ligue Féminine de Basket. L'équipe de François Gomez a conclu son excellente phase retour par une victoire 81-66 contre Landerneau. Une neuvième victoire (en 22 rencontres) qui leur permet d'assurer leur place dans le Top 8 de la saison régulière et donc leur place en playoffs, si playoffs il y a (ce qui devrait être le cas).

Victoire !!!

En route vers les playoffs pour le TGB !#tgbensemble pic.twitter.com/VljSwfW31O — TGB Basket (@tgbbasket) April 7, 2021

Une nouvelle fois, le TGB s'est appuyé sur son duo intérieur Regan Magarity (20 points, 11 rebonds et 5 passes décisives) - Ana Tadic (11 points et 12 rebonds dont 7 offensifs) pour faire l'écart dans le deuxième et troisième quart-temps (71-49 à 10 minutes de la fin).

De son côté, le LBB (7 victoires, 14 défaites) doit encore jouer un match de championnat, samedi toujours en région Occitanie. Stéphane Leite affrontera son futur club de Lattes-Montpellier (12 victoires et 8 défaites).

