Thibaut Petit (BLMA) : "Maintenant, il faut aller chercher le titre"

LFB

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Lattes-Montpellier s'est qualifié ce jeudi soir pour la finale des playoffs LFB au terme d'une rencontre ultra-serrée contre Bourges. C'est Myisha Hines-Allen (30 points et 11 rebonds pour 33 d'évaluation) qui a donné la victoire à son équipe à 0,8 seconde de la fin du match. Le BLMA retrouvera Basket Landes qui s'est défait de l'ASVEL plus tôt ce jeudi. Les coaches de Bourges et de Lattes-Montpellier se sont exprimés pour Le Berry Républicain après ce match de très haut-niveau.

Le tacticien de Bourges Olivier Lafargue était forcément déçu de cette défaite sur le fil, synonyme de fin de saison pour ses joueuses et son staff. Il a aussi donné son avis sur le format des playoffs, avec ce système de match à élimination directe.

"On a essayé d'être propre. On préfère toujours quand le détail est de notre côté, mais ce soir il est en face. On est déçu, bien sûr. Vu le format de ces playoffs, c'était un peu jeter la pièce."

Thibaut Petit, l'entraîneur de Lattes-Montpellier était lui forcément ravi de cette victoire à l'arrachée. Il veut maintenant se concentrer sur cette finale.

"Je suis très fier de mon équipe. On voulait être dans le match au moment du money time, avoir le ballon de la gagne et on l'a eu. Félicitations à ce groupe qui est resté soudé toute la saison. Maintenant, il faut aller chercher le titre."



Ce samedi, il tentera de finir son expérience au BLMA par un titre de champion, après avoir échoué en finale des playoffs LFB 2019.