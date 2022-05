Tiffany Clarke, Ana Suarez et Coline Franchelin prolongent à La Roche Vendée

LFB

Crédit photo : FIBA

La Roche Vendée a annoncé trois prolongations. Ana Suarez, Coline Franchelin et Tiffany Clarke restent sur place, cette dernière pour deux saisons. Arrivées à l'intersaison 2021, Ana Suarez (1,70 m, 34 ans) et Coline Franchelin (1,67 m, 22 ans) se sont partagées la mène sur cette saison 2021-2022. Championne de France 2021, Ana Suarez a eu un rôle prépondérant sous les ordres d'Emmanuel Body, tournant à 12,3 points à 42,7% de réussite aux tirs, 4,8 rebonds, 4,7 passes décisives, 1,8 interception et 3,1 balles perdues pour 14,1 d'évaluation. En rotation ou à ses côtés, Coline Franchelin, qui restait sur une grosse saison en LF2 à Reims, s'est montrée au niveau de la LFB (6 points, 2,1 rebonds et 3,3 passes décisives pour 7,7 d'évaluation en 20 minutes). Arrivée en 2020, Tiffany Clarke (1,84 m, 31 ans) va elle rester pour deux saisons supplémentaires. En 2021-2022, l'intérieure américano-jamaïcaine tournait à 14,8 points à 59,5% de réussite aux tirs, 6,2 rebonds et 2 passes décisives pour 16,7 d'évaluation en 32 minutes. Avec ce trio, La Roche Vendée conserve un noyau compétitif sur lequel s'appuyer.