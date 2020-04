Tiffany Clarke passe d'Angers à La Roche Vendée

LFB

Crédit photo : Bad Lion Sport

Dominante en Ligue 2 Féminine avec Calais (2013/14), Chartres (de 2016 à 2018) puis Angers (2019/20), Tiffany Clarke (1,84 m, 28 ans) va enfin passer le cap de la Ligue Féminine de Basket. L'intérieur américano-jamaïcaine (et donc cotonou) quitte l'UFAB49, où elle tournait à 17,8 points et 6,4 rebonds pour 20,7 d'évaluation de moyenne, mais reste dans l'Ouest de la France. En effet, elle s'est engagée à La Roche Vendée Basket Club indique Ouest-France. Le coach Emmanuel Body espère que la New Yorkaise passera le cap de la première division.