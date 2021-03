Tiffany Clarke prolonge à La Roche Vendée BC, Assitan Koné espérée

LFB

Crédit photo : Théo Quintard FIBA

Qu’on se le dise : La Roche Vendée BC est branchée sur courant alternatif depuis le début de saison. Capable du meilleur comme du pire, la troupe d’Emmanuel Body et de Jacky Moreau est allée chercher une victoire au bout du suspense à Tarbes, ce mercredi 24 mars 2021, qui restait pourtant sur six victoires en sept rencontres. Dans le même temps, les Yonnaises se sont aussi cassées les dents à Saint-Amand et à Charnay coup sur coup.

La fameuse bonne nouvelle du jour qui était partagée sur la Place Napoléon ! #BEATIGRESS | @ClarkeNoKent pic.twitter.com/nugKKBeRZN — La Roche Vendée Basket Club (@larochevendee) March 22, 2021

Tiffany Clarke : "J'ai eu d'autres offres en Europe et ailleurs en LFB mais je me sens bien au RVBC"

Mais dans les bons comme dans les mauvais soirs, la révélation de la saison Tiffany Clarke (1,84m, 30 ans) a toujours répondu à l’appel. Ailière-forte d’UF Angers Basket (LF2) la saison passée après un premier passage remarqué à Chartres, l’Américano-jamaïcaine s’est imposée avec brio en LFB au point de réaliser la deuxième meilleure performance de l'histoire de la LFB. En 19 rencontres de championnat, elle tourne à 16,2 points à 59% de réussite aux tirs, 5,5 rebonds et 1,5 passe décisive pour 16,8 d'évaluation en 29 minutes. De quoi convaincre les dirigeants yonnais de la prolonger deux ans de plus.

"J'ai décidé de prolonger à La Roche parce que j'estime que cela me convenait bien, explique-t-elle. J'aime l'équipe, les entraîneurs et la ville. Le club aime mon style de jeu et je réussis plutôt ma saison. J'ai eu d'autres offres en Europe et ailleurs en LFB mais je me sens bien au RVBC. Maintenant que j'ai prouvé que je pouvais réussir au plus haut niveau français, je veux devenir leader d’une équipe en LFB. Je veux donc assumer plus de responsabilités."

Assitan Koné, bientôt Vendéenne ?

En plus de Tiffany Clarke, d'Océane Monpierre, de Coline Franchelin, de Kaleena Mosqueda-Lewis et d’Ana Suarez, la formation vendéenne pourra compter sur Assitan Koné (1,90m, 26 ans), selon nos informations. À Saint-Amand depuis 2019, la native de Bondy tourne à 9,2 points à 45% de réussite aux tirs, 4,8 rebonds et 1,6 passe décisive pour 8,5 d'évaluation en 28 minutes de jeu.