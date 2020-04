Tony Parker (ASVEL) : "Aleksandra Crvendakić, une vraie joueuse d'équipe"

LFB

Crédit photo : FIBA

Des quatre recrues de l'ASVEL, l'ASVEL Féminin a d'abord annoncé la signature de l'ailière serbe Aleksandra Crvendakić (1,88 m, 24 ans). Cette dernière est déjà dotée d'une solide expérience avec plusieurs saisons à son actif en EuroLeague à Sopron (Finals Four 2018 et 2018) et une médaille olympique (le bronze en 2016 à Rio, avec une petite finale remportée contre la France). En 2019/20, elle a croisé la route de Lyon avec notamment un gros match sur place (18 points, 8 rebonds et 7 passes décisives).

"On en a eu la confirmation contre nous cette saison, Aleksandra est une excellente joueuse qui peut évoluer aux postes 3-4, a commenté le président Tony Parker. C’est une vraie joueuse d’équipe et elle n’a que 24 ans donc elle a encore une belle marge de progression."

Le club devrait continuer à officialiser les signatures des autres recrues dans les jours à venir.