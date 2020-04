Tony Parker (ASVEL) : "Marine Fauthoux a beaucoup de créativité et de fraîcheur"

L'ASVEL Féminin a officialisé la signature de la meneuse Marine Fauthoux (1,73 m, 19 ans). Après deux saisons à Tarbes (11 points à 30,3% de réussite aux tirs, 4,7 rebonds, 3,2 passes décisives, 3,8 balles perdues et 2 interceptions pour 9,6 d'évaluation en LFB en 2019/10), la jeune joueuse de 19 ans rejoint l'un des candidats au titre. Elle aura la lourde tâche de succéder à Julie Allemand à la mène, poste qu'elle partagera avec l'expérimentée Ingrid Tanqueray.

"Je suis très content de l’arrivée de Marine à Lyon, commente le président Tony Parker. Elle fait partie de cette génération en or qu’on espère voir briller pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Elle a beaucoup de créativité et de fraîcheur et je sais qu’elle saura relever le challenge et prendre ses responsabilités avec nous. Et elle pourra bénéficier de l’expérience d’Ingrid, une des meilleures Françaises à ce poste."