Tony Parker (ASVEL) : "Nayo Raincock est une athlète impressionnante"

LFB

Crédit photo : Olivier Martin

Après avoir officialisé la signature de Aleksandra Crvendakić, l'ASVEL Féminin a officalisé la signature de l'intérieure canadienne Nayo Raincock-Ekunwe (1,88 m, 28 ans). L'ancienne joueuse de Nantes-Rezé et Bourges tournait à 9,5 points, 8,3 rebonds et 2 passes décisives pour 14,2 d'évaluation en 32 minutes en EuroLeague cette saison avec le club russe d'Orenboourg. Elle a notamment croisé la route de l'ASVEL lors du match aller du quart de finale (18 points à 8/15 et 11 rebonds).