Tony Parker (ASVEL) : "Sara Chevaugeon a été très régulière ces dernières saisons"

LFB

Crédit photo : FIBA

Sara Chevaugeon (1,75 m, 27 ans) est la dernière recrue officiellement annoncée par l’ASVEL féminin. Cette internationale française médaillée d’argent à l’EuroBasket 2019 était déjà passée par le club lyonnais entre 2012 et 2015. Elle avait ensuite rejoint le Tango Bourges Basket pour deux ans, oú elle avait alors remporté l’EuroCup lors de sa première saison au sein du club berruyer, en 2015/16.

Depuis la saison 2017/18, elle officiait au club des Flammes Carolo Basket où elle a pu démontrer tout son talent et notament son adresse à 3-points. Cette saison, sous les couleurs du club ardennais, elle a connu une interruption de saison entre janvier et mi-février à cause d’une blessure au genou. A son retour sur les terrains, elle a démontré qu’elle avait su dépasser ce problème de santé et a prouvé toute sa détermination à toujours mieux faire. Elle tournait, cette saison, à 8,9 points à 41% de réussite aux tirs (51% à 2-points, 31% à 3-points), 2,9 rebonds et 2,6 passes décisives pour une évaluation moyenne de 9 en 28 minutes de jeu.

Au sein de l’effectif de Valéry Demory, elle saura proposer une vraie qualité de basket et montrer une vraie complicité aux shoots aux côtés de Marine Johannès.

"C’est l’une de nos priorités pour avoir une équipe compétitive : faire venir à Lyon des joueuses internationales. Sara a été très régulière ces dernières saisons. On compte sur elle pour apporter au groupe toute sa polyvalence à l’extérieur. Elle a déjà évolué avec beaucoup de filles de l’équipe. Elle connaît le club, la ville. L’adaptation sera très rapide pour Sara."

L'effectif complet de l'ASVEL Féminin pour la saison 2020/21 :