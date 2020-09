Tous les matchs de Jeep ELITE, Pro B et LFB seront diffusés gratuitement sur une plateforme OTT

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Au cours d'une visio-conférence ce mardi, le président de la Ligue Nationale de Basket Alain Béral a précisé l'offre télévisuelle du basketball français pour la saison 2020/21. En plus des matchs prévus sur L'Équipe (sur la chaîne télé le lundi à 21h et sur le site internet le samedi soir à 20h), un match de Jeep ELITE par semaine sera diffusé sur la chaîne Sport en France (le samedi à 20h) et un à deux matchs de Pro B seront également retransmis par semaine sur cette même chaîne.

Par ailleurs, à partir du mois d'octobre, toutes les autres rencontres (celles qui ne seront pas diffusées en premium sur L'Equipe) seront diffusées sur une platerforme OTT. Ces matchs, tous commentés, seront à voir gratuitement sur LNB TV. La vidéo, captée par le service Keemotion, sera en nette amélioration par rapport à l'ancien dispositif a assuré Alain Béral.

Egalement présent lors de cette visio-conférence, le président de la Fédération française de basketball Jean-Pierre Siutat a indiqué que la Ligue Féminine de Basket souhaitait proposer le même service pour les matchs de championnat.