Touty Gandega quitte Angers pour rejoindre le CSP Nantes-Rezé

Suite à la défaite d'Angers contre l'ASVEL Féminin samedi soir, la meneuse Touty Gandega (1,70 m, 30 ans) a annoncé son départ du club du Maine-et-Loire sur Instagram. L'internationale malienne, qui avait pourtant prolongé jusqu'en juin 2023, a fait savoir qu'elle souhaite être plus épanouie. Pour cela, elle rejoint le CSP Nantes-Rezé, qui vit un début de saison difficile en LF2 (2 victoires, 4 défaites).



"4 ans sous les couleurs de l’UFAB 49 et une montée mais il est temps pour moi d’aller m’épanouir ailleurs et pour moi c’est le plus important , le statut Ligue 1 (LFB) c’est bien mais sans épanouissement ça en vaut pas la peine."