Trois équipes en demi-finales, le BLMA brise l'énorme série de Bourges

Crédit photo : Antoine CAMPABasket Landes

Si en ouverture des playoffs toutes les équipes avaient fait respecter la hiérarchie, cette fois-ci, Lattes-Montpellier est sorti du rang et s'est imposé face à Bourges (75-72). Une retentissante victoire qui met fin à l'incroyable série de Bourges (20 victoires consécutives). Plutôt discrète au match aller, Olivia Epoupa (12 points, 6 rebonds, 3 passes et 2 interceptions) et ses coéquipières ont fait déjouer Bourges jusque dans les derniers instants malgré les 18 points d'Iliana Rupert. À +2 à une minute de la fin (72-70), les filles de Valery Demory ont fait le job pour s'imposer et ainsi décrocher une belle au Prado vendredi soir.

Basket Landes est revenu de l'enfer

Dans les Ardennes, Basket Landes s'est imposé après avoir été hors sujet tout au long de la première mi-temps. Malgré un petit retard à l'allumage (0-6), Charleville est rentré dans son match et a remonté une équipe de Basket Landes en panne dans ce début de match grâce à deux flèches longue distance de Lisa Berkani (13 points). Si les filles de Julie Barennes ont eu le droit à une belle soufflante à la fin du quart, les Flammes sont reparties de plus belle. Les Ardennaises ont continué de faire balbutier Basket Landes dans le second quart, moment qu'à choisi Tima Pouye (26 points, 3 rebonds, 3 interceptions, 1 passe décisive pour 26 d'évaluation) pour pour débuter son incroyable show. À coup de trois points et de pénétrations tranchantes, la jeune arrière de 23 ans a dynamité la défense landaise et a permis à son équipe de prendre le large dans le second quart (19 -13, 10' puis 37-20, 25'). Basket Landes va alors se reveiller pour revenir dans le match mais comptait onze points de débours à la pause (43-32, 20').

Au retour des vestiaires, les Ardennaises ont totalement perdu le contrôle de la rencontre et l'avance cumulée. Basket Landes a haussé le ton défensivement et a mis en échec les Flammes qui restaient malgré tout au contact (60-61). Dans le dernier quart, Basket Landes a continué de surfer sur la même vague et a profité du bon passage de Kendra Chery (23 points, 6 rebonds, 2 passes décisives, 2 contres, 1 interception pour 31 d'évaluation) dans le dernier quart pour déborder Charleville dans les derniers instants malgré une belle résistance ardennaise qui a pris fin dans la dernière minute (72-79).

Lyon fait un carton à Roche-Vendée tandis que Villeneuve d'Ascq s'impose d'une courte tête

En déplacement en Vendée, l'ASVEL a vécu une soirée assez tranquille. Avec une large victoire 54-108, les filles de Pierre Vincent ont décroché leur ticket pour les quarts de finale. À la marque, les lyonnaises ont pu compter sur Kayla Alexander (22 points, 8 rebonds pour 27 d'évaluation) et Marine Johannes (18 points). De son côté Villeneuve d'Ascq s'est imposé d'une très courte tête face à Angers (72-70). Si la première période a été dominée par les Nordistes, la seconde période a été tout autant compliquée et malgré le mano à mano du dernier quart, Villeneuve d'Ascq s'est finalement imposé après qu'Adèle Dréano Trécant ait raté la cible.

Playdowns : Saint-Amand et Tarbes se rassurent

En dominant Charnay dans le deuxième des six matches des playdowns (71-52), les Nordistes de Saint-Amand ont fait un grand pas vers le maintien tandis que Tarbes s'est également donné de l'air en s'imposant contre Landerneau (60-52).

Classement des playdowns après la J2 :



1. Saint-Amand (6-2)

2. Tarbes (4-4)

3. Charnay (3-5)

4. Landerneau (3-5)