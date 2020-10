Trois rencontres de la deuxième journée de LFB ont été reportées

LFB

Crédit photo : LFB

Trois rencontres de la journée 2 de Ligue Féminine de Basket, prévues ce samedi 03 octobre, ont été reportées à la suite des informations qui ont été transmises au Groupe Sanitaire LFB. Comme le rappelle la Ligue, "le protocole sanitaire mis en place par la FFBB, en collaboration avec l’Union des Clubs de Ligue Féminine de Basket (UCLFB), le Syndicat National des Basketteurs (SNB) et le Syndicat des Coachs de Basket (SCB), prévoit de faire tester joueuses et staff avant chaque journée de championnat. Les résultats sont ensuite transmis au Groupe Sanitaire LFB qui peut saisir le Groupe Sanitaire Fédéral (1 cas positif joueuses pro = le match se déroule ; 2 cas positifs joueuses pro = le match est reporté ; 3 cas positifs dans la délégation = le match est reporté et toute la délégation est isolée)". En raison de cas de COVID-19, ce dernier a ainsi confirmé le report des matchs suivants :

Lyon vs Saint-Amand

Landerneau vs Bourges

Lattes Montpellier vs Charleville-Mézières

Les deux premiers sont pour le moment reportés au 21 octobre tandis que le troisième et dernier est quant à lui reporté au 28 octobre prochain. Pour le moment seulement car les deux clubs peuvent demander une dérogation. Les autres matchs du week-end, qui opposent Villeneuve d'Ascq à Basket Landes, Roche Vendée à Nantes Rezé et Tarbes à Charnay, auront lieu le samedi 3 octobre à 20h et seront diffusés en direct sur www.lfbtv.fr.