Uju Ugoka et Oumou Touré quittent à leur tour la Roche Vendée

LFB

Crédit photo : Théo Quintard

Après avoir récemment officialisé les départs de Bernadette N'Goyisa et Jasmine Bailey, la Roche Vendée Basket Club vient d'annoncer celui de Uju Ugoka (1,85 m, 26 ans). Cette joueuse nigériane, évoluant au poste 4 de son équipe, faisait partie de l'effectif d'Emmanuel Body depuis la saison 2018/19.

Performante des deux côtés du terrain, notre energizer from Nigeria a délivré beaucoup de masterclass sous nos couleurs !



Après deux belles saisons, Uju quitte @larochevendee !

Merci pour tous ces moments vécus, pour toute cette motivation partagée !



Uju, Merci ! pic.twitter.com/lg3nfG1yMf — La Roche Vendée Basket Club (@larochevendee) April 17, 2020

Lors de l'exercice 2018/19 au club yonnais, Uju Ugoka fut victime d'une blessure au genou à la mi-saison et remplacée par Aishah Sutherland. Néanmoins, le RVBC lui avait renouvelé sa confiance pour la saison 2019/20.

Avant de rejoindre la Roche Vendée, Uju Ugoka avait connu le championnant italien et roumain. Son passage à la Roche Vendée lui aura donc permis de découvrir la LFB mais également, et pas des moindres, le championnat de l'EuroCup et ainsi acquérir une nouvelle expérience. Cette saison, elle tournait à 10 points à 41,5% de réussite aux tirs (45% à 2-points, 38% à 3-points) 6,4 rebonds et 1,4 passe décisive pour une évaluation de 10,4 en un temps de jeu moyen de 25,8 minutes.

Le club a également annoncé le départ de Oumou Touré (1,90 m, 32 ans). Emmanuel Body avait fait appel à ses qualités pour renforcer son effectif en janvier 2020. Cette joueuse qui avait déjà connu la LFB sous les couleurs de Mondeville et du Hainaut Basket, puis la LF2 au sein de plusieurs clubs dont Rezé où elle avait particulièrement brillé, part donc vers de nouveaux horizons. Cette saison, elle tournait à 4,6 points à 19,5% de réussite au tirs (39% à 2-points, 0% à 3-points), 2,6 rebonds et 0,3 passe décisive pour une évaluation moyenne de 3 en 13 minutes de jeu.

Arrivée en renfort au mois de janvier, Oumou a su s'adapter au groupe de la meilleure des manières pour nous aider à combler l'absence d'Uju Ugoka !



Merci pour ton investissement sans faille, bonne route à toi ! #ThankYouTigress pic.twitter.com/RDTjCkVZJB — La Roche Vendée Basket Club (@larochevendee) April 17, 2020

Leur destination respective pour la saison prochaine reste pour le moment inconnue.