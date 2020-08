Un cas de Covid-19 détecté à Villeneuve-d'Ascq, les entraînement collectifs suspendus

LFB

L'épidémie de Covid-19 continue de perturber la préparation de plusieurs clubs. Après Lille et Évreux en Pro B, au tour de Villeuneuve-d'Ascq d'annoncer un cas positif au sein du club. L'ensemble des joueuses, du staff et du personnel administratif a été testé (tests sanguins et PCR) à l'occasion de la reprise, et un cas s'est révélé positif, explique l'ESBVA dans un communiqué.

Il s'agit d'une joueuse, qui est asymptomatique et qui va bien. Elle a été placée en quatorzaine à son domicile et le club a fait le choix de suspendre les entraînements collectifs. En attendant les prochains tests, qui seront réalisés la semaine prochaine, seul des entraînements individuels seront assurés par le staff technique, avec protocole sanitaire et gestes barrières de rigueur.